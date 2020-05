Au Royaume-Uni, les hommes séropositifs enregistrent une baisse de 70 % de l'hépatite C

L'ESSENTIEL L'accès aux traitements et les dépistages systématiques ont fait reculer l'hépatite C au Royaume-Uni.

Chez les hommes séropositifs au VIH, la baisse est de 70%.

L'étude a fait évoluer les directives de la NHS, le système de santé anglais, pour mieux aider cette population.

L'amélioration de l'accès aux nouveaux traitements a considérablement réduit le nombre de nouveaux cas d'hépatite C chez les hommes séropositifs au Royaume-Uni ces dernières années. C’est ce que démontre une étude menée par les chercheurs de l'Imperial College de Londres et de l'Imperial College Healthcare NHS Trust.

Entre juillet 2013 et juin 2018, dans les cinq cliniques de Londres et de Brighton, 378 cas d'hépatite C ont été diagnostiqués. En 2015, le nombre de nouveaux cas signalés était de 14 pour 1000 personnes, en 2018, il était de 4 pour 1000.

L’étude, publiée dans Clinical Infectious Diseases, indique que l'accès aux nouveaux traitements et le dépistage régulier de l'hépatite C ont été améliorés et ont contribué à faire baisser le nombre de nouveaux patients, tout en réduisant la transmission de l'infection. Grâce aux résultats de cette étude, les chercheurs pensent qu'au rythme actuel, Londres sera en mesure d'atteindre les objectifs fixés par la British HIV Association pour éliminer complètement l'hépatite C chez les personnes séropositives d'ici 2021.

Dépistage précoce et accès aux soins

Pour leurs recherches, l'équipe a analysé les dossiers médicaux de plus de 9 000 hommes considérés comme risquant de contracter l'hépatite C dans quatre cliniques à Londres et une à Brighton. Les patients ont bénéficié d'un accès régulier au dépistage, tandis que certains d'entre eux ont pu bénéficier d'un traitement précoce grâce à des essais de médicaments menés par des universitaires.

“L’hépatite C peut parfois provoquer de graves maladies du foie et reste une cause majeure de mortalité dans le monde, indique la docteure Lucy Garvey, consultante en médecine VIH/GU à l'Imperial College Healthcare NHS Trust et autrice principale de l'étude. Environ 2,3 millions de personnes dans le monde sont co-infectées par le VIH et l'hépatite C et courent un risque plus important de voir leur maladie progresser que les personnes non infectées par le VIH. Cependant, avec les nouveaux traitements de l'hépatite C, il est possible de guérir complètement la maladie. Notre étude a montré comment, à Londres et à Brighton, un dépistage régulier et un meilleur accès à ces nouveaux traitements ont entraîné une baisse significative des nouveaux cas d'hépatite C et de la transmission de l’infection.”

Les données recueillies par les chercheurs ont été comparées aux précédentes études de ce type, ils y ont constaté que le nombre de patients a diminué de près de 70%. Au cours de l'étude précédente, les chercheurs avaient recueilli les dossiers médicaux de 6 000 hommes à Londres qui couraient un risque plus élevé de contracter l'hépatite C. L’équipe s’est aperçue que le nombre de nouveaux patients a diminué entre 2013 et 2018.

“Cette étude s'appuie sur nos travaux précédents et il est encourageant de voir que nos résultats ont été répétés dans une plus grande cohorte de patients et dans plus de régions au Royaume-Uni, commente Graham Cooke, professeur de maladies infectieuses à l'Imperial College de Londres et co-auteur de l'article. C'est une bonne nouvelle que, suite à notre étude, le NHS Angleterre ait modifié ses directives et que les patients aient un meilleur accès aux comprimés de DAA par l'intermédiaire des services du NHS. Cela aura une répercussion positive sur les résultats pour les patients alors que nous travaillons à l'élimination de cette maladie.”

Une aggravation due au VIH facilement évitable

Selon les experts de la santé, l'hépatite C représente une cause majeure de décès parmi les personnes déjà infectées par le VIH, puisque 6% de tous les décès dans les cas de séropositivité sont dus à cette maladie. L'hépatite C peut entraîner des cicatrices sur le foie, connues sous le nom de cirrhose, voire un cancer du foie si elle n'est pas traitée. Depuis 2016, les médecins du monde entier administrent des comprimés d'antiviraux à action directe (DAA), qui sont également considérés comme les nouveaux traitements transformationnels. Pris pendant 8 à 12 semaines, les DAA s’avèrent très efficaces pour guérir l'infection chez plus de 90 % des patients.

Auparavant, selon les directives du NHS, les patients infectés par l'hépatite C devaient attendre six mois pour recevoir un traitement au DAA. Si les patients contractaient à nouveau l'hépatite C, ils ne recevaient pas de traitement à l'alcoolate de sodium, ce qui les laissait sans traitement et les exposait à un risque plus élevé de transmission de la maladie.

L'équipe de chercheurs affirme que le dépistage amélioré, le traitement de l'hépatite C par l'AAD et d'autres thérapies ainsi que le traitement précoce ont aidé les médecins à réduire le nombre de nouvelles infections parmi les hommes séropositifs. Cependant, pour atteindre les objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir 90 % d'efforts plus concentrés, il a été nécessaire d'agir.

Les chercheurs ont suggéré qu'il était nécessaire de concevoir des politiques de dépistage appropriées pour les hommes séropositifs afin que la réduction des risques devienne un processus continu.

Sur la base des résultats de cette étude, le NHS Angleterre a publié de nouvelles directives. Les patients atteints d'hépatite C peuvent avoir un accès précoce au traitement par l'AAD et en cas de réinfection, et recevoir un deuxième traitement par l'AAD pour tenir la maladie à distance.