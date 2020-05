Le confinement a-t-il des bénéfices sur la santé mentale?

Si bien sûr les professionnels de santé sont inquiets des conséquences du confinement sur la santé mentale (violences conjugales, anxiété, dépression ou même suicide), pour certains, il est aussi une opportunité pour passer du temps en famille et mieux gérer le stress du quotidien.

Comment vivre son confinement de façon positive ?

Que l'on soit seul ou en famille, le confinement est l'occasion de couper avec le rythme habituel, en particulier des transports en commun, du travail, de certaines relations toxiques ou d'une situation conflictuelle. Pour certains, c'est donc l'occasion d'échapper au stress, de se reposer, d'apprécier le moment présent, de se réjouir du temps passé en famille et de réfléchir à ce qu'ils feront après.

Il est dorénavant possible de prendre le temps de se consacrer à certaines activités toujours repoussées au lendemain ou faites à la va-vite : faire du sport, ranger, lire, apprendre une nouvelle langue, méditer…

Cette parenthèse imposée est finalement un temps de repos forcé qui permet de se poser les bonnes questions sur sa vie et peut-être réinventer un quotidien qui laisse plus de place à la détente et à la bienveillance.

L'occasion d'être encore plus connecté à son entourage

Paradoxalement, si une distance physique doit être observée, empêchant bien souvent les visites, en particulier pour les plus faibles, c'est l'occasion de prendre davantage de temps pour être en contact avec sa famille et ses amis. Pour certaines personnes âgées, les appels se multiplient toute la journée, encore plus qu'en temps normal.

C'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de ses amis d'enfance ou de ceux que l’on n’a pas vu depuis longtemps. Du fait de son caractère universel, le confinement rapproche et encourage les relations sociales, même à distance ou virtuelles.

En savoir plus : “Développer sa résilience: Comment faire face aux chocs de la vie”, d'Alain Samson, éditions Eyrolles.