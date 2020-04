Déconfinement : 57% des Français ne sont pas convaincus par le plan du gouvernement

Les mesures de déconfinement présentées par le premier ministre devant les députés mardi n'ont pas convaincu 57% des Français, selon un sondage* Odoxa-Dentsu Consulting pour Franceinfo et Le Figaro. Dans le détail, 51% l'ont trouvé clair, mais 52% estiment qu'Edouard Philippe ne leur dit pas tout. De plus, 57% des sondés ont même trouvé le premier ministre un peu perdu.

En termes de coloration politique, 90% des sympathisants LREM l'ont trouvé à la hauteur et convaincant (85%). Les deux tiers des sympathisants LR l'ont également trouvé à la hauteur (65%) et la moitié d'entre eux l'a trouvé convaincant (52%). Les partisans du PS et d'EELV sont en revanche partagés, tandis que le rejet reste toujours très net au Rassemblement national et à la France insoumise, avec respectivement seulement 25% et 22% de convaincus.

Transports en commun et réouverture des écoles

La majorité des Français (55%) ne fait pas confiance au gouvernement en place pour mener à bien la levée du confinement, tandis que 74% ne pensent pas que les transports en commun reprendront en garantissant la sécurité sanitaire des usagers et du personnel, de même que 73% estiment que ce ne sera pas non plus le cas dans les établissements scolaires pour les élèves et le personnel.

Alors que le premier ministre a promis la mise en vente de 25 millions de masques à partir du 11 mai et assuré que les Français ne feront face à aucune pénurie de ce côté-là, 72% d'entre eux pensent tout de même qu'il n'y en aura pas assez pour toute la population.

La fermeture des restaurants approuvée

Toutefois, 54% semblent néanmoins confiants quant au dépistage du Covid-19 et pensent que les patients suspects pourront être testés, tandis que 58% sont même convaincus que l'Etat leur proposera bien un hébergement où rester en quarantaine s'ils ne veulent pas se confiner chez eux et contaminer leurs proches. Sans surprise, ils sont 61% à approuver la fermeture des restaurants et des bars jusqu'à au moins fin mai, date à laquelle l'exécutif a promis de se pencher sur la question si la première phase du plan de déconfinement se passe bien.

*Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour Franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 28 et 29 avril 2020, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.