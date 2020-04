L'actualité du jour, avec Thierry Borsa :

- Ile ne respectent pas les gestes barrières ou les règles de distanciation : se fâcher ou leur dire avec le sourire ?

Les invités du Dr Jean-François Lemoine :

- Delphine Chadoutaud, présidente de l'association des pharmaciens de l'Essonne, raconte le quotidien de l'épidémie dans les officines et rappelle que la vente des masques ne peut se faire qu'aux patients fragiles et que les professionnels de santé sont toujours prioritaires; et elle espère que cette crise démontrera la capacité de sa profession à assumer d'autres missions au service de la santé des Français.

- Audrey Rampazzo, responsable marketing de la société d'objets connectés Withings, dévoile les résultats d'une étude menée grâce aux données recueillies par ces dispositifs qui révèle les comportements des confinés.