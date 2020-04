Coronavirus : le nombre de personnes hospitalisées baisse pour la première fois en France

Enfin une bonne nouvelle : le nombre d'hospitalisations à cause du Covid-19 a baissé pour la première fois en France, selon le bilan officiel établi par le directeur général de la santé. “C'est une première baisse et il faut la saluer”, a-t-il déclaré mercredi 15 avril.

Un progrès dans les hôpitaux

Selon les chiffres communiqués par Jérôme Salomon, mercredi soir, on recensait “513 personnes hospitalisées en moins” par rapport à la veille, sur un total de 31 779 patients. Un bilan encourageant qui s'appuie notamment sur le nombre de “sorties qui sont nombreuses” : 2 190 patients sont rentrés chez eux en une journée.

Les services de réanimation enregistrent également une baisse de fréquentation pour le 7e jour consécutif avec 273 patients en moins mercredi soir. Actuellement, on compte 6 457 personnes en réanimation à cause du Covid-19. Une légère baisse des besoins en réanimation se confirme , mais il existe toujours de fortes tensions dans certaines régions comme le Grand Est ou l'Île-de-France, a précisé Jérôme Salomon.

Plus de 17 000 morts recensés

Le directeur général de la santé a annoncé le décès de 514 patients Covid mercredi et communiqué sur les 924 décès survenus ces derniers temps dans les Ehpad et les établissements médico-sociaux. Ces chiffres font grimper le nombre de morts du Covid-19 à 17 167 morts en France, donc 10 643 à l’hôpital et 6 524 dans les Ephad et autres établissements médico-sociaux.

“Cette épidémie reste dynamique parce que nous avons encore des contacts dans notre vie du quotidien”, a souligné le directeur général de la santé. Néanmoins, au total, 30 952 personnes ont guéri et sont sorties de l'hôpital depuis le début de l'épidémie en France.