Allergie au pollen : comment bien se protéger

Plongés dans le confinement, les Français n’échappent pas pour autant aux allergies saisonnières. En cette période printanière, c’est celle au pollen qui sévit. Des gestes quotidiens simples permettent de vivre au mieux cette période marquée pour beaucoup par des éternuements à répétition, le nez qui coule ou encore les yeux qui grattent.

Des gestes quotidiens

Pour bien se protéger, bien se rincer les cheveux le soir permet de se débarrasser du pollen accumulé pendant la journée. Aérer son domicile est une quasi-obligation pour éviter au pollen de s’accumuler dans son domicile et il est préférable de le faire avant le lever ou après le coucher du soleil. De plus, il est conseillé d’éviter de fumer ou encore d’utiliser de l’encens, de bougies parfumées ou de parfum d’intérieur. Concernant son comportement, il vaut mieux éviter les activités extérieures qui augmentent l’exposition aux pollens, comme le sport ou encore le jardinage. Il faut éviter d’étendre son linge dehors pour ne pas que le pollen ne s’y dépose. Si on utilise sa voiture, il faut garder les fenêtres fermées.

Enfin, les allergies croisées représentent un autre risque important. Ainsi, une personne allergique aux pollens de bouleau sont souvent plus réactives aux pollens d’aulne, de charme et de noisetier. Ces mêmes personnes ont également davantage de risques de souffrir d’une allergie alimentaire à l’abricot, la banane, la cerise, le concombre, le melon, la noisette, le raisin, la tomate, etc.