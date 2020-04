Covid-19 : le Groenland, premier pays sans nouveau cas

La deuxième plus grande île du monde est-elle débarrassée du Covid-19 ? Le Groenland ne compte plus de nouveaux cas. Une première personne a été diagnostiquée le 17 mars, puis dix autres l’ont également été. Mercredi 8 avril, les autorités ont annoncé que toutes ont guéri et qu’il n’y a plus de cas actif sur le territoire.

Aucun décès lié au Covid-19

Sur les 57 000 habitants, 770 personnes ont été testées suite à des suspicions de contamination. Les 11 personnes dépistées positives résident toutes dans la capitale, Nuuk, qui concentre 30 % de la population du Groenland. Les malades ont tous été placés en quarantaine, et aucune personne n’est décédée de la maladie.

Des restrictions mises en place rapidement

Très vite, des mesures ont été mises en place pour limiter les contaminations. Les écoles sont fermées, les liaisons aériennes ont été suspendues, bateaux et motoneiges ne peuvent plus circuler sauf exception. La capitale a été également été placée en quarantaine, seuls les citoyens munis d’une autorisation peuvent s’y rendre ou la quitter. Le pays est isolé du reste du monde : il est impossible de venir ou de partir du Groenland.

Les autorités ont aussi voulu prévenir les violences familiales, en interdisant les ventes d’alcool dans la capitale et sa région dès la fin du mois de mars. Malheureusement, ces actes ont augmenté ces dernières semaines dans le pays.

Un pays vulnérable

Le Groenland était dans la nécessité absolue de protéger ses citoyens, car l’épidémie aurait pu être dévastatrice. D’après Sciences et Avenir, le pays manque d’infrastructures médicales et certaines ressources de base se font rares : les habitants n’ont pas tous accès à l’eau courante, par exemple.

Le Groenland figure parmi les quelques pays ayant eu peu de cas de Covid-19 sur leur territoire. Certains États du monde affirment même n’en avoir recensé aucun : Corée du Nord, Lesotho, Tadjikistan, Turkménistan ou encore Yémen.