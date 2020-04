EXCLUSIF - La visite d'Emmanuel Macron au Pr Raoult réjouit l'ancien patron de la HAS

L'ESSENTIEL Le Pr Jean-Luc Harousseau, ancien patron de la HAS, soutient le Pr Didier Raoult qui prône la prescription de chloroquine pour les patients Covid-19

Il explique en quoi le dernier essai de Pr Raoult est positif

Il juge la visite d'Emmanuel Macron au Pr Raoult comme un geste pragmatique

"On n'est plus au temps de la recherche mais au temps de l'efficacité !". Le Professeur Jean-Luc Harousseau, ancien patron de la Haute Autorité de Santé (HAS) et défenseur de la prescription de la chloroquine dans la prise en charge des patients Covid-19, se félicite de la visite, jeudi 9 mars, d'Emmanuel Macron au Professeur Didier Raoult.

Interrogé par le Dr Jean-François Lemoine pour le journal audio quotidien de Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale, Jean-Luc Harousseau revient sur les résultats du dernier essai sur la chloroquine réalisé par le professeur marseillais dans son institut "Méditerranée Infection": "Cet essai réalisé sur plus de 1 000 malades est une confirmation qui commence à faire foi, explique l'ancien patron de la HAS, le taux d'échec est de 4,5% seulement et pour les sujets les plus jeunes, le risque est très faible".

"Celui qui fait avancer les choses"

Et le professeur Harousseau de souligner le geste que représente pour lui la visite du président de la république à Didier Raoult: "On est dans l'articulation entre le pouvoir scientifique et le pouvoir politique, après avoir rencontré au Kremlin-Bicêtre les acteurs de la recherche académique, Emmanuel Macron est allé voir celui qui est honni, critiqué, mais qui fait avancer les choses !".

Pour Jean-Luc Harousseau, il s'agit-là de pragmatisme. "Le président voulait savoir si la stratégie du Pr Raoult peut sauver des vies, aider à diminuer le nombre de patients en réanimation et la contagiosité des patients infectés et aussi savoir si elle peut jouer un rôle dans le futur déconfinement", décrypte-t-il.