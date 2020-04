Le point sur l'actualité, avec Thierry Borsa:

- Le confinement va durer ... Dans quel état les Français en sortiront-ils ?

Les invités du Dr Jean-François Lemoine :

- Elisabeth Hubert, ancienne ministre de la Santé et patronne de l'Hospitalisation à Domicile : Elle souligne l'implication de la HAD ("Nous sommes dans l'action !") et revient surtout sur la gestion de cette crise en expliquant "comprendre les interrogations" et en reconnaissant que "des erreurs" ont été commises.

- Le Pr Gilles Freyer, cancérologue : il se dit "soulagé" de l'impact mesuré de l'épidémie sur la prise en charge jusqu'à aujourd'hui des patients atteints de cancer mais redoute un "engorgement" à l'issue de la crise en raison du report de certains soins.