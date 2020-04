… Avec l’envie de rattraper le temps perdu ! C’est vrai que rondeurs ne signifient pas la perte de la sensualité, mais il existe des arguments médicaux qui sont difficilement opposables. Par exemple le handicap du mouvement, qui peut aboutir à quelques difficultés... techniques ! Mais surtout, une prise de poids de longue durée favorise des maladies comme l’hypertension et le diabète qui, de leur fait et des traitements qu’ils imposent, sont responsables de dysfonctionnements érectiles.

Et puis il y a, mais je comprends que ce soit très différent d’une personne à une autre, le rejet de son physique et la culpabilisation que cela suppose. Se mettre complètement nu, se laisser observer, n’aide pas à la sérénité. Le regard des autres est souvent un des problèmes majeurs de la prise de poids. Un cercle vicieux, car cette frustration est souvent ce qui provoque l’envie irrépressible de manger, de se « remplir » d’une autre façon.

Il y a un aspect psychologique à ne pas négliger. Quand on perd du poids, il reste longtemps un corps fantôme ! On voit bien dans le miroir que le corps a changé, mais on se perçoit comme un ancien gros. Ce "gros" corps obsède et inhibe tout autant lorsqu'il est absent que lorsqu'il est présent. Il faut d'abord arriver à se débarrasser de ce fardeau moral, pour être bien à tout point de vue dans ce nouveau corps. Le premier organe sexuel étant le cerveau, c'est tout à fait indispensable.

En maigrissant, il n'y a pas de nouvelle sexualité à proprement parler, mais l'envie, se sentant mieux, de se sentir plus libre, plus aventureux, plus téméraire.

Docteur Jean-François Lemoine

