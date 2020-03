Pour sept Français sur dix, le gouvernement ne dit pas toute la vérité sur le coronavirus

Face à l’épidémie de coronavirus, les Français ne font pas confiance au gouvernement. C’est le résultat d’un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour Franceinfo et Le Figaro. Cette enquête a été réalisée par internet les 24 et 25 mars 2020, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Des Français favorables à un durcissement du confinement

Près des trois-quarts (70%) estiment que le gouvernement “ne dit pas la vérité”, “ne prend pas les bonnes décisions au bon moment” et “ne fait pas ce qu’il faut pour équiper les hôpitaux et les soignants face à l’épidémie”. De plus, 55% des personnes interrogées jugent que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation et 69% qu'il n'est pas clair. Quasiment huit Français sur dix (79%) jugent que le gouvernement ne sait pas où il va.

Parmi les reproches faits au gouvernement, la quasi-totalité des Français (97%) sont persuadés qu’il y a bien en France une pénurie de masques, et les deux-tiers d’entre eux (65%) estiment que c’est le gouvernement actuel qui en est responsable. Cependant, un tiers (32%) estime que ce n'est pas de sa faute et qu'il fait le nécessaire pour rattraper le retard. À ce titre, 88% jugent que la décision de confinement aurait du être prise plus tôt. Pour sortir de la crise, la plupart des personnes interrogées souhaite que le gouvernement soit audacieux. Ainsi, 6 Français sur 10 désirent que le gouvernement accélère et suive l’option chloroquine proposée par le professeur Didier Raoult sans attendre les résultats des tests cliniques en cours.

Concernant le confinement, les Français approuvent les mesures de confinement. Ils sont plus de neuf sur dix (95%) à approuver le confinement mis en place et 94% disent le respecter. Si Emmanuel Macron n’a pas encore prolongé le confinement, 85% des personnes interrogées pensent qu’il durera au moins quatre semaines. Ils sont quasiment autant (88%) à être favorable à un durcissement du confinement et 87% à vouloir un durcissement des sanctions. Pour autant ils sont 42% à avouer vivre difficilement cette mise en quarantaine.