Une entreprise japonaise annonce avoir trouvé un vaccin contre le Covid-19

Dans la recherche d’une solution contre le coronavirus, la société biopharmaceutique nippone Anges pourrait bien avoir un temps d’avance. Elle a annoncé avoir trouvé un vaccin contre le Covid-19 qui, en plus, peut être fabriqué rapidement. Des tests sur des animaux vont prochainement être lancés.

La bourse en hausse

En France, tous les regards sont tournés vers la chloroquine et le professeur Raoult, directeur de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, qui présente des résultats prometteurs dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Des tests à plus grande échelle ont été lancés pour tester ce traitement, ainsi que d’autres. À l’institut Pasteur, à Paris, des recherches sont menées pour parvenir à trouver au plus vite un vaccin contre le Covid-19.

L’espoir d’un vaccin viendra peut-être du Japon où, comme le rapporte i24 News, la société biopharmaceutique Anges a annoncé mardi 24 mars avoir achevé le développement d'un vaccin à ADN contre le nouveau coronavirus. Des tests sur des animaux vont prochainement être lancés. Le 5 mars dernier, la firme a annoncé se lancer dans le développement d’un vaccin contre le Covid-19, en association avec l'université d’Osaka (Japon).

Ce vaccin à ADN est produit à l’aide d’un virus inactivé et peut être fabriqué rapidement, laissant planer l’espoir d’une solution mondiale. À la suite de cette annonce, les actions de l’entreprise ont bondi de 17% à l’ouverture de la Bourse de Tokyo, contre 5,3% pour l’ensemble du marché, preuve de l’espoir que suscitent ces recherches.