Les jeunes ne savent pas ce qu’ils vapotent

Qu’est-ce qu’il y a dans ma vapote ? Selon une étude américaine, menée par des chercheurs de l'école de médecine de l'université de Stanford, les jeunes utilisateurs n’en ont pas la moindre idée, ce qui soulèvent des questions de santé publique. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Adolescent Health et les données ont été recueillies au début de 2019 dans le cadre de la Tobacco Perceptions Study, une étude longitudinale sur l'usage du tabac et de la nicotine, les perceptions et la sensibilité à la commercialisation chez les jeunes californiens.

Des jeunes qui vapotent sans savoir

Pour l’étude, les chercheurs ont interrogé 445 participants, âgés de 17 à 24 ans, sur leur utilisation des cigarettes électroniques à base de dosettes, un dispositif de vapotage qui consiste en une petite dosette en plastique de liquide infusée de nicotine qui s'enclenche dans un vaporisateur alimenté par une batterie rechargeable. Les participants ont rempli un questionnaire contenant des questions détaillées sur leurs antécédents de consommation de nicotine, des cigarettes électroniques à dosettes et d'autres types de cigarettes électroniques. En plus des modes d'utilisation, les participants ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles ils utilisent des cigarettes électroniques à base de dosettes et sur leur perception de la teneur en nicotine de ces produits.

Les résultats ont montré que les jeunes utilisateurs de cigarette électronique ne savent pas ce qu’ils vapotent. Environ la moitié des utilisateurs de cigarettes électroniques à dosettes ont déclaré qu'ils les partagent avec des amis, et près de la moitié ne savent pas s'ils utilisent toujours des cartouches vendues sous la même marque que leurs appareils. Selon 58% des utilisateurs, la raison du choix des e-cigarettes à dosettes est qu'elle est facile à cacher. La deuxième raison la plus courante, choisie par 55,6% des utilisateurs de dosettes, est que l'odeur qu'ils produisent est moins perceptible que les autres types de cigarettes électroniques.

Réglementer les cigarettes électroniques

Ces résultats ont alerté les chercheurs. “Les adolescents n'utilisent pas ces produits à base de gousses plus que les autres cigarettes électroniques en raison de leur santé ou des saveurs offertes”, a analysé Halpern-Felsher, rédactrice principale de l’étude et professeure de pédiatrie. “Ils nous disent: ‘C'est parce que nous pouvons les cacher, et l'odeur produite est moins évidente.’ Cette capacité à ‘utiliser furtivement’ est préoccupante.”

Le principal problème pour les chercheurs est l’absence de connaissance sur la quantité de nicotine absorbée. “Ces jeunes n’ont aucune idée de la quantité de nicotine qu'ils consomment”, a observé Bonnie Halpern-Felsher. De plus, plus de la moitié des participants ne savent pas combien de temps il leur faut pour terminer une capsule ou une cartouche. Cela démontre que les jeunes partagent et utilisent ces produits sans égard au dosage, à la quantité de nicotine ou au potentiel risque de dépendance. “Les emballages de cigarettes électroniques à base de dosettes sont tellement déroutants et trompeurs. L'emballage devrait être réglementé, estime la chercheuse. J'espère vraiment que ces résultats seront utilisés pour réglementer davantage les cigarettes électroniques”, conclut-elle.