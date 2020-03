Coronavirus: ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron

L'ESSENTIEL Tous les établissements d'enseignement fermés pour une durée indéterminée

Les plus de 70 ans invités à sortir le moins possible

Les Français appelés à limiter leurs déplacements

Les élections municipales maintenues

Lors de son allocation télévisée le 12 mars à 20 heures, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures pour tenter de ralentir la progression de l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 60 morts dans le pays et qui, a-t-il dit, devrait s'accélérer.

Fermeture de tous les établissements d'enseignement

La plus spectaculaire est la fermeture dès lundi 16 mars de tous les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées et universités "jusqu'à nouvel ordre". Selon Emmanuel Macron, les plus jeunes seraient en effet des vecteurs importants de la diffusion du virus. Des mesures seront prises pour la garde des enfants des personnels soignants.

Limitation des déplacements

Les Français sont par ailleurs invités à "limiter tous leurs déplacements" et les plus de 70 ans, une catégorie particulièrement fragile face aux effets du coronavirus, appelés à rester chez eux en dehors de leurs courses indispensables. Dans les entreprises, le président a souhaité que toutes les mesures permettant ou facilitant le télétravail soient mises en oeuvre.

L'ensemble des moyens sanitaires sont évidemment mobilisés afin que les hôpitaux restent capables d'accueillir tous les malades qui auront besoin d'assistance respiratoire ou de soins de réanimation.

Des mesures pour protéger l'économie

Sur le pan économique, des accompagnements seront mis en place pour ceux qui ne seront plus en mesure de travailler : indemnisation des salariés qui ne pourront pas aller travailler, un mécanisme exceptionnel de chômage partiel et un plan de relance économique est mis sur les rails. Emmanuel Macron a annoncé une "réponse massive et concertée de l'Europe" pour éviter une crise financière consécutive aux effets économiques de la crise sanitaire.

Les municipales maintenues

En revanche, par souci d'assurer "la continuité de la vie démocratique", le président a choisi de maintenir les élections municipales dont le premier tour doit se dérouler dimanche 15 mars.