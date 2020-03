Les adolescents qui vapotent plus enclins à fumer des cigarettes

L'ESSENTIEL La cigarette électronique serait un tremplin vers le tabagisme

Une étude montre que les adolescents qui pratiquent le vapotage ont 5 fois plus de risque de devenir plus tard des fumeurs

Vapoter est la porte d’entrée vers les cigarettes. Les jeunes consommateurs de cigarettes électroniques sont près de cinq fois plus susceptibles de se mettre au tabac, selon une étude menée par des chercheurs de l’université de Bristol (Royaume-Uni) et publiée dans la revue Tobacco Control.

Plus on vapote tôt, plus le risque de fumer des cigarettes augmente

Les chercheurs ont combiné les résultats de 17 études pour déterminer si les non-fumeurs qui essayaient des cigarettes électroniques étaient plus susceptibles de continuer à fumer. Les données étudiées ont révélé que les utilisateurs de cigarettes électroniques de moins de 30 ans ont 4,6 fois plus de risque de consommer du tabac par la suite, par rapport à ceux qui n’ont jamais vapoté. “Cela est conforme à la théorie selon laquelle les cigarettes électroniques agissent comme une passerelle vers le tabagisme”, ont écrit les chercheurs dans les conclusions de l’étude.

Plus les vapoteurs commencent tôt, plus le risque de fumer des cigarettes par la suite est élevé. En excluant les moins de 18 ans, le risque de fumer du tabac après avoir vapoté est 3,17 fois plus élevé alors qu’il passe à 4,87 fois plus élevé si l’on inclut les moins de 18 ans. Un lien qui s’explique, selon les chercheurs, par la tendance des adolescents rebelles qui vapotent à expérimenter le tabac. “À l'adolescence, la prise de risques est courante et la prise de décision concernant les comportements à risque pour la santé est influencée par les pairs, les influences de la société et la surveillance parentale”, ajoutent-ils.

La cigarette électronique, un tremplin vers le tabac

Ce passage du vapotage aux cigarettes s’explique par plusieurs phénomènes. “Il existe des voies de causalité plausibles, par exemple: la dépendance à la nicotine, des actions similaires de la main à la bouche pour les deux comportements”, justifient les chercheurs. "Cela suggère que les résultats confirment une relation de cause à effet entre l'utilisation de la cigarette électronique et le tabagisme ultérieur." Les cigarettes électroniques ne parviendraient pas à satisfaire les utilisateurs qui deviennent plus dépendants à la nicotine et ont donc plus tendance à se tourner vers le tabac plus tard dans leur vie.