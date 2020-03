Un vaccin contre le rhume préparé secrètement par Amazon

L'ESSENTIEL Une division secrète du géant américain rassemblerait une centaine de chercheurs sur ce projet

La mise au point d'un vaccin contre le rhume se heurte à l'extrême variété des rhinovirus

Amazon travaillerait en secret sur un vaccin contre le rhume. Le nom de code du projet : “Gesundheit Project”, en allemand, “Projet Santé”, en français, selon des révélations du site américain CNBC. Ce projet top secret aurait vu le jour il y a déjà plusieurs années et emploierait une centaine de personnes, comprenant scientifiques et technologues, réunies dans une division discrète d’Amazon Web Services (AWS) nommée “Grand Challenge”.

Amazon pas seul sur le coup

Cette division secrète de l’AWS n’a pas été reconnue publiquement par Amazon. Elle aurait pour but de s'attaquer aux gros problèmes, idéalement de trouver des solutions qui auront un effet majeur sur l’humanité. Parfois connu sous le nom “1492”, le groupe est dirigé par Babak Parviz, qui a travaillé dans la section recherche et développement chez Google X. Partiellement secrète, l'entreprise concentre ses travaux sur des innovations en lien avec la robotique et l'intelligence artificielle.

L'objectif de Grand Challenge de trouver un vaccin contre le rhume n'est pas aisé. La difficulté réside dans le fait que le rhume est causé à 75% par une classe de virus connue sous le nom de rhinovirus, dont il existe 160 types connus. De plus, le rhume est très sujet aux mutations et développe rapidement une résistance aux différents médicaments, et pourrait contourner les vaccins très rapidement. “Le plus gros défi sera de prouver que le vaccin n'engendre pas plus d'effets secondaires qu'il n'apporte de bénéfices”, ajoute Mike Pellini, un investisseur interrogé par CNBC.

Amazon n’est pas le seul à tenter de trouver un vaccin contre le rhume. En 2019, des chercheurs de l’université de Stanford, en lien avec ceux de l’Université de Californie (Etats-Unis), ont annoncé avoir réussi à inhiber le virus en désactivant une protéine humaine. Des chercheurs du Chan Zuckerberg Biohub, financé par le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, participent également à cet effort pour trouver un vaccin.