Comment ne plus avoir honte de soi-même ?

La honte est une émotion mixte, à la base un mélange de peur et de colère, que l'on ressent lorsque l'on ne se sent pas suffisamment à la hauteur de ce que les autres attendent de nous. Elle fait partie des émotions les plus destructrices car elle peut anéantir complètement la confiance en soi.

Identifier les situations de honte

Ressentir de la honte est toujours réactionnel à une situation sociale au cours de laquelle on se sent insatisfait ou coupable de sa réaction. Cela peut être le cas chez les personnes ayant un entourage très culpabilisant, qui ont du mal avec leurs échecs, le jugement des autres, ou ayant vécu des situations traumatiques tout au long de leur vie.

Identifier la cause et les situations où on se sent honteux permet ensuite d'agir pour reprendre confiance en soi.

S'aimer pour ne plus se sentir honteux

Ressentir de la honte, c'est en réalité se juger soi-même face aux attentes que l'on imagine des autres. C'est souvent une petite voix négative qui ressasse un événement qui nous fait culpabiliser de nos actes en nous laissant croire que l'on ne vaut rien.

C'est pourquoi il est important de cultiver la confiance en soi et la bienveillance envers soi-même. Être capable de se regarder avec amour, c'est aussi comprendre que personne n'est parfait pour mieux s'accepter.

En s'aimant suffisamment, on craint moins le regard des autres et donc le jugement qui va avec. Cette prise de recul permet d'avoir un autre regard sur soi et ses actes.

Comment agir concrètement ?

Pour cultiver la confiance en vous, abandonnez l'idée de la perfection dans tous les domaines, et faites un travail d'acceptation de qui vous êtes et de la façon dont vous réagissez avec les autres.

Vous pouvez essayer par exemple de devenir votre meilleur ami en prenant conscience de vos pensées destructrices en les compensant avec de la gentillesse et de la compréhension envers vous-même.

En savoir plus : “S'affranchir de la honte”, de John Bradshaw, éditions J'ai lu.