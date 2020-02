Cas de coronavirus en France : l'hôpital de Grenoble était prêt

Extrait de l'interview du 8 Février

... JFL :

L’hôpital est-il prêt ?

Pr JPS

A mon avis l’hôpital est prêt. C’est-à-dire que toutes les procédures sont prêtes

Parce qu’on y a réfléchi à l’occasion de multiples alertes. On a même, à Grenoble, et sans doute dans les autres hôpitaux, une procédure qui amènerait à vider 50% de l’hôpital en deux ou trois jours, si on en avait besoin. Il y a donc une procédure qui est prête pour ça. Ça ne s’est jamais produit bien entendu mais on les procédures et on a même fait des exercices pour ça.

JFL :

Vous n’imaginez pas la ville de Grenoble fermée comme en Chine avec des barrages pour en interdire l’entrée… ou la sortie ?

Pr Stahl

Disons que nous ne sommes pas dans le même système social (sourire) qu’en Chine...