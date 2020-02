Alerte rose ! Le chromosome Y est délabré…

On peut évoquer des hormones différentes, nos bijoux de famille qui sont en péril avec le port de jeans trop serrés et l’élévation de la température, la pollution…

On ne compte plus les informations alarmantes sur la baisse du nombre de spermatozoïdes chez l’homme. En 20 ans une baisse de 40% aurait été constatée, aggravée par une baisse de qualité. Certains chercheurs en font un problème aussi important que celui du réchauffement de notre planète

Des causes nombreuses

En tête la pollution. Nous vivons entourés de substances chimiques. La toxicité des phtalates sur les cellules germinales, qui constituent le précurseur des spermatozoïdes, n’est plus à démontrer. Tout comme celle des pesticides qui contribuent aussi à l’altération du sperme.

L’alimentation est dans le collimateur, l'alcool et le tabac qui est sans doute la principale cause. Le tabagisme va entraîner une destruction des vaisseaux sanguins de l’appareil génital masculin. Au niveau du pénis ceci est responsable d’une altération de la qualité et de la durée de l’érection. Au niveau des testicules, les altérations vasculaires entraînent une destruction plus ou moins irréversible de la fabrication de sperme

Les testicules doivent rester au frais

On a aussi évoqué la chaleur car la fabrication du sperme est un phénomène extrêmement sensible à la température. Les spermatozoïdes doivent être maintenus à une température entre 33-34°C. En fonction de la température, les bourses se contractent ou se détendent de manière à conserver cette température constante. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elles sont à l’extérieur du corps !

Une augmentation de la température des testicules entraîne un ralentissement voire un arrêt de la spermatogenèse. C’est à partir de cette constatation que l’on a accusé les jeans trop serrés.

Certain ont accusé le stress, dont notre monde moderne est coutumier mais là il faudrait encore démontrer que notre vie moderne est plus stressante que celle, contemporaine des guerres et des famines. ..

Le sexe dit « faible » est le plus fort.

Mais la véritable explication est le délabrement dans lequel se trouve le chromosome Y, transmis de père en fils, qui est la principale différence entre l’homme et la femme.

XX, on est femme et adepte de la cuisine. XY, on a le droit de faire la guerre et d’uriner debout. C’était l’ordre des choses depuis la nuit des temps…

« Times, they are à changin’ » chante Bob Dylan… L'avenir n'est pas rose pour l’homme. Ou plutôt, il l'est trop. Le chromosome X, qui est 80 fois plus grand que le chromosome Y, contient aussi 500 fois plus de gênes. Le mâle est une combinaison imparfaite. Prenez la femme : avec ses deux X, l’un peut à tout moment réparer l’autre. Alors que chez l’homme, l’X et l’Y sont livrés à eux-mêmes en cas de modification.

Faute de pouvoir s’auto réparer avec un chromosome partenaire, Y dégénère, et certains prédisent son élimination, d’ici moins de 200 000 ans. Encore que là les interprétations varient… puisqu’une équipe de chercheurs américains très sérieux parlent- elle – de plusieurs dizaines de millions d’années

Vous me direz dans les deux cas cela donne un peu de temps à la recherche. Mais là aussi, les premières expériences ne vont pas dans le bon sens : C’est la femme qui donne naissance à l’homme. Rien que cet argument aurait dû nous faire réfléchir. Les chercheurs savent en mélangeant deux ovules, faire naître une souris héritant de chacune des mères. Bien évidemment cette descendance est exclusivement féminine.

La femme n’est pas seulement l’avenir de l’Homme. Elle peut se passer de lui et par son patrimoine génétique tient l’avenir de toute l’humanité... Le sexe dit « faible » est donc le plus fort.

Comment sauver l'homme?

En fabriquant de façon totalement artificielle de super chromosomes Y et en utilisant la technique du bébé-éprouvette. À moins que l’on puisse avoir recours un jour à la méthode hermaphrodite qui permet l’autofécondation. C’est la solution adoptée par certaines plantes, le ver solitaire ou encore les escargots. Mais on sera alors dans un monde de clones – tient une autre solution – qui n’acceptera plus la différence…

Docteur Jean-François Lemoine

