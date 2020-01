"La contagion entre personnes est avérée". Si les faits devaient donner raison à cette nouvelle alarmante lancée sur la télévision d'état par un scientifique chinois de la Commission Nationale de Santé -une information citée lundi 20 janvier par le journal Le Monde- la mystérieuse épidémie qui frappe la Chine risque de continuer à prendre de l'ampleur.

Des procédures d'urgence auraient été mises en place le week-end dernier dans les hôpitaux de la capitale et les autorités se prépareraient à une distribution massive de masques protecteurs.

Le virus qui est apparu en décembre 2019 et dont la source semble être un marché au poisson de Wuhan a déjà contaminé plus de 200 personnes. Ce sont 140 nouveaux cas qui auraient été diagnostiqués ces derniers jours et trois personnes seraient décédés des suites de cette infection virale.

Des aéroports sous surveillance

"La peur d'une épidémie de grande échelle est réelle" souligne Le Monde, en rappelant que l'approche du Nouvel An Lunaire fait craindre le pire aux autorités chinoises.

Alors que deux cas ont été recensés en Thaïlande, Hong-Kong a mis son aéroport sous surveillance. Les vols en provenance de Wuhan sont également filtrés à New-York, San Francisco et Los Angeles.

Les symptômes de la maladie sont proches de ceux de la pneumonie. Les coronavirus peuvent aussi entraîner un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) responsable en 2003 en Chine de la mort de 650 personnes.