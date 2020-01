Comment savoir si on est prêt à vivre ensemble ?

Partager le même logement, vivre dans les mêmes meubles, créer un quotidien ensemble, y compris pour la gestion des factures ou des vacances par exemple n'est pas toujours facile. Avant de vous lancer, réfléchissez bien pour savoir si vous êtes prêt.

Être prêt à partager les tâches ménagères

Le sujet des tâches ménagères est souvent un motif de conflits pour les couples. En plus de la charge mentale qui incombe souvent à un partenaire plus qu'à l'autre, rare sont les couples qui discutent et s'organisent avant d'emménager ensemble.

Plutôt que de vouloir absolument partager également les tâches ménagères ou la gestion des finances, discutez ensemble du temps libre dont vous disposez chaque semaine et de la répartition en fonction des affinités de chacun. Essayez de cette façon de trouver un juste milieu pour une bonne entente, tout en conservant une certaine souplesse.

Être prêt à changer ses habitudes

Vivre à deux, surtout si on a l'habitude de vivre seul depuis un moment, signifie forcément que certaines habitudes doivent changer et sont pas compatibles avec la vie de couple. Partager sa vie c'est aussi avoir des comptes à rendre à son partenaire et accepter de partager non seulement un espace mais aussi des activités quotidiennes.

Même si des petites incompatibilités sont là, il est important que chacun puisse garder une flexibilité suffisante pour assurer une vie à deux forte et stable. Faire des concessions, s'adapter à l'autre et à ses envies sont les clés pour se lancer dans une vie de couple réussie sous le même toit.

En savoir plus : "La sainte folie du couple : apprendre à vivre ensemble" de Paule Salomon, aux éditions Livre de Poche.