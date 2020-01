Le principe de Pareto, pour maigrir intelligemment...

Pareto, économiste italien du 19e – siècle, pas arrondissement ! La loi de Pareto s’appelle aussi la « loi des 80/20 » ; c’est le nom donné à un phénomène empirique constaté dans certains domaines, aussi variés que la finance, la vente ou la gestion des stocks qui affirme que « 80 % des effets sont fournis par 20 % des causes » !

Il est probable que cette loi marche aussi dans notre alimentation et que 20 % de nos aliments soient responsables de 80 % de notre embonpoint… Cela signifie aussi qu’il y a peu de problèmes vitaux et beaucoup de problèmes secondaires… 20/80 !

Loin de moi l’idée de prouver que ce principe est mathématiquement vérifié en diététique, mais je suis certain qu’il a pour vous beaucoup de bon sens et qu’il résonne bien dans votre cerveau qui doute sur la qualité de votre alimentation. Réfléchissez bien. Depuis quelques heures, la graine est semée et je suis certain qu’avant la fin du jour, vous aurez identifié, sans beaucoup de difficultés, vos ennemis du bien-être.

Trois aliments à supprimer pendant cinquante jours…

Pour ceux qui veulent perdre du poids, il est important d'identifier et de supprimer trois aliments qui sont les facteurs principaux de votre prise de poids ou du grignotage. C’est le début de la lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires. Une lutte qui sera longue, car elle est la clef de la persistance de la perte de poids. Il ne s’agit pas d’interdits définitifs - au moins cinquante jours - mais plutôt d’une prise de conscience utile pour les limiter à long terme. Il s’agit d’une démarche personnelle. Certains ne seront pas d’accord pour se priver de trois plaisirs quotidiens, mais il n’y a pas de prise de poids excessive sans surconsommation d’au moins trois types d’aliments. À chacun de les découvrir, ce qui ne devrait pas être compliqué !

Liste de propositions

Les aliments les plus souvent retrouvés dans les prises de poids :

Le pain, pratiquement chez tous ceux qui se trouvent trop gros

L’alcool sous toutes ses formes

Le fromage.

Cacahuètes, biscuits apéritifs et gâteaux secs.

Les viandes

Barres et boissons énergisantes.

Sodas sucrés.

Pâtisseries et viennoiseries.

Confiture et miel.

Fruits en excès.

Etc…

Dr Jean-François Lemoine

