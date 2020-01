Aujourd’hui on se pèse… et on oublie!

Une grosse prise de poids est dangereuse. Un médecin ne vous parlera pas forcement de « maladie » ; c’est une mauvaise habitude de la médecine moderne de mettre ce problème de santé à part. Pendant toute cette année vous serez peut-être surpris par la banalité de certains conseils… Pourtant… C’est l’addition intelligente d’ingrédients et d’aliments, souvent très simples qui fait le génie de la gastronomie. Agissons avec la même logique pour perdre l’excès de poids que la pratique immodérée de ce culte nous a infligé !

Un jour, c’est LE jour…

Parce que vous en avez assez de vous promener avec un sac à dos de 10kilos, voire beaucoup plus, sur les épaules et surtout sur le ventre; Parce que votre compagne ou compagnon menace de faire chambre à part en raison de vos ronflements; Parce que vous êtes endormis dès la fin du repas de midi ; parce que le moindre effort vous épuise ; parce que vous en avez assez d’être boudinés dans vos vêtements ; Ou alors parce que vous êtes en train de découvrir cette chronique…

C’est possible de perdre, 15 % de son poids de départ, sans souffrir, sans craindre ni effet yoyo, ni carences.

« LE » jour, ce sera aujourd’hui…

« Super nouvelle, on commence aujourd’hui. Vous verrez il n’y a pas vraiment de révolution, sauf l’application de dix principes qui, très vite, vont faire partie de votre vie quotidienne ; Aucun n’est exceptionnel ; C’est la combinaison de l’ensemble qui fait tout l’intérêt de cette méthode. Vous avez bien entendu ! On ne parlera jamais de « régime » ; Ou alors pour parler des autres… Si vous faites une recherche sur internet vous risquez de découvrir les conseils de médecins exceptionnels, mais trop « englués » dans leur spécialité. Les nutritionnistes font à merveille de la nutrition, les spécialistes du sport préparent les athlètes et les psychiatres font de la psychiatrie. Or être trop gros ce n’est pas que de la nutrition, de l’inactivité ou une compensation intellectuelle : c’est un mélange de tout cela ! Et c’est pourquoi il faut « mélanger » les conseils comme se mélangent

Alors on commence !

Pesez-vous ; demain matin, à jeun. Notez le résultat avec soin sur un cahier ou sur votre Smartphone.

Puis abandonnez votre pèse-personne, pendant quatre semaines, pour que les premiers résultats soient significatifs. La perte de poids est parfois capricieuse surtout au début. Au bout d’un mois, le résultat est garanti ! Vous commencerez à être bouleversés par une vague de bien-être incroyable.

Pour cela, commencez par respecter, de façon absolue, les deux premiers principes : « Manger moins, Faire de l’exercice physique ». Il y a dix principes qu’on vous rappellera régulièrement. Cela peut vous paraître simple et peu révolutionnaire, mais mettre en application ces principes, est un petit peu plus compliqué qu’on ne le croie et nécessite un rendez-vous régulier pendant 1 an.

A samedi prochain…

Dr Jean-François Lemoine