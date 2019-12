Les mammographies pourraient détecter l’insuffisance cardiaque

Pratiqué pour dépister le cancer du sein, la mammographie pourrait également aider à déceler des cas d’insuffisance cardiaque, avance une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Californie (San Diego) et présentée lors des sessions scientifiques de l'American Heart Association qui se sont déroulées à Philadelphie (États-Unis) en novembre dernier.

Dans ces travaux, les scientifiques attirent l’attention sur le fait qu’une mammographie permet d’identifier des formations de calcifications artérielles du sein, c'est-à-dire des accumulations de calcium à l'intérieur des artères du sein.

La calcification artérielle du sein est souvent associée au calcium des artères coronaires, particulièrement chez les femmes. Or, le calcium de l'artère coronaire constitue un indicateur important des maladies cardiovasculaires.



Un risque 2 fois plus élevé d’insuffisance cardiaque

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs de l’étude ont analysé les dossiers médicaux de 278 participantes âgées en moyenne d’environ 61 ans examinées par mammographie entre 2006-2016.

Toutes les patientes ont également été soumises à un examen de tomodensitométrie (scanner qui permet d’obtenir des images détaillées du corps humain), réalisé la même année que la mammographie.

À l’issue des analyses de ces dossiers, les médecins de l’université de Californie ont constaté que 90 des participantes (32 %) souffraient de calcification artérielle du sein, tandis que 19 (7%) souffraient d'insuffisance cardiaque.

Après avoir ajusté leur analyse pour tenir compte des facteurs de confusion - notamment l'âge, le diabète, l'hypertension artérielle et les facteurs de risque d'insuffisance cardiaque - les chercheurs ont constaté que les participantes présentant une calcification artérielle du sein étaient 2,2 fois plus susceptibles de souffrir ou de développer une insuffisance cardiaque que celles qui ne présentaient aucune accumulation de calcium.

"La mammographie peut modifier l'évolution de deux causes principales de décès chez les femmes : le cancer du sein et les maladies cardiaques", estime le Dr Quan Minh Bui, qui a dirigé et présenté les travaux.