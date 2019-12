Comment concilier ménopause et sexualité ?

Même si la ménopause est un véritable cap de vie, elle ne signifie pas la fin de sa sexualité. Au contraire, en répondant aux problématiques de ce changement hormonal, il est possible de retrouver libido et sexualité épanouie.

Une baisse de libido d'origine hormonale

Les changements hormonaux importants qui s'opèrent à la ménopause entraînent une diminution de l'envie vie sexuelle. Avec la fin de l'ovulation, presque une femme sur deux se plaint d'une baisse de sa libido.

La sécheresse vaginale et la diminution de la lubrification n'arrangent pas non plus les choses et provoquent parfois des douleurs lors des rapports sexuels. Si à 20 ans il faut moins de 30 secondes pour une lubrification complète, après la ménopause, il faut plus de 2 minutes pour y parvenir.

Une bonne nouvelle concernant les orgasmes

Avec un appétit sexuel en berne, et un vieillissement qui peut diminuer la sensibilité sensorielle, l'orgasme reste non seulement possible, mais il conserve aussi son intensité. Contrairement aux hommes qui peuvent avoir des troubles de l'érection, les femmes conservent ainsi un orgasme de qualité identique.

Quelle sexualité en pratique ?

Même s’il n'est pas toujours facile de faire évoluer une sexualité routinière installée depuis des années, le cap de la ménopause est l'occasion de changer un peu les habitudes. Pour améliorer le confort lors de la pénétration, un intérêt particulier doit être porté aux préliminaires à maintenir suffisamment longtemps pour faciliter la lubrification.

N'hésitez pas à compléter en utilisant des lubrifiants, sous forme de gel, de crème ou d'ovules pour limiter l'inconfort et faciliter les rapports.

Un traitement hormonal substitutif peut être proposé dans les cas les plus difficiles, permettant ainsi d'améliorer non seulement la lubrification, mais aussi la libido et la sensibilité du clitoris.

Enfin, avec le vieillissement et une image corporelle altérée, il est important de redoubler d'efforts, de tendresse et de complicité pour trouver un nouvel équilibre.

En savoir plus : “Les plaisirs secrets de la ménopause”, de Christiane Northrup, aux éditions Mama.