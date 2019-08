Psychologie : la ménopause signifie-t-elle la fin de la sexualité ?

La ménopause constitue un véritable cap de vie qui peut perturber la libido et la vie sexuelle. Cependant, même si elle marque la fin de la reproduction, elle ne signifie pas la fin de la sexualité.

Quelles sont les conséquences de la ménopause sur la sexualité ?

À la ménopause, les cycles menstruels cessent et il n'y a plus d'ovulation. Ce manque d'imprégnation hormonale est responsable d'une atrophie vaginale avec une sécheresse et une diminution de la lubrification.

Une femme ménopausée nécessite plus de 2 minutes pour obtenir une lubrification complète. L’utilisation de lubrifiant ou la prescription d’un traitement hormonal peuvent être utiles pour palier à cette difficulté physiologique.

Ralentir le rythme pour se faire plaisir

A la ménopause, ce ne sont pas seulement les organes sexuels qui changent, mais aussi les sensations et le plaisir qui peuvent être plus difficiles à obtenir. Une attention toute particulière doit être donnée aux préliminaires, aux caresses et à la pénétration qui doivent être plus doux et surtout prolongés pour obtenir le même plaisir qu’avant.

Même si l’orgasme reste accessible, la ménopause est l'occasion de plus de complicité et de tendresse avec son partenaire.

Profiter de la ménopause pour s'épanouir

La ménopause correspond souvent au départ des enfants qui quittent le domicile familial ainsi qu'à la crise de la cinquantaine. Elle est donc l'occasion de se retrouver en tête à tête avec son partenaire.

Même si ce cap n'est pas facile pour tous les couples, il est l'occasion de se retrouver et de recommencer à être attentionné l'un pour l'autre. L’affranchissement de la contraception participent à cette liberté retrouvée de faire l'amour quand on veut.

En savoir plus : "Le livre de la ménopause" de Pat Wingert et Barbara Kantrowitz, aux éditions Modus Vivendi