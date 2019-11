Et si vivre séparément était la solution pour faire durer son couple ?

Être en couple mais ne pas vivre ensemble par choix devient de plus en plus fréquent. En France, ils seraient environ 1,2 million dont une majorité a moins de 35 ans. Que ce soit pour préserver une indépendance, éviter la routine ou cultiver la passion amoureuse, ces couples ont tous leurs raisons de faire ce choix peu conventionnel.

Le choix de conserver chacun son indépendance

Ne pas vivre ensemble signifie avoir chacun son propre logement, et parfois même son propre cercle d'amis. En évitant ainsi la cohabitation, chacun préserve son indépendance et son autonomie financière. Il peut s'agir d'un choix qui intervient après l'échec amoureux d'une relation plus conventionnelle, ou bien suite à la volonté de ne pas reproduire un schéma familial ayant mené à la rupture.

On peut aussi voir ce besoin d'indépendance chez les jeunes ne souhaitant pas partager avec leur conjoint leur univers personnel afin de conserver leur intimité.

Le choix d'éviter la routine

En conservant chacun son domicile, le couple fait le choix de tenir compte de la fragilité de la relation et de cultiver la passion amoureuse. Ne pas vivre ensemble c'est aussi provoquer un manque et une joie tout aussi forte lors des retrouvailles.

Ainsi, le modèle du couple traditionnel se trouve réinventer et la routine laisse place à la créativité pour s'aménager des moments à deux mais aussi respecter la vie de chacun.

Un choix qui peut sauver le couple

Pour certains, vivre à deux sous le même toit est devenu une expérience pesante, source de conflits et de désamours. La solution de prendre chacun son logement permet de redonner un nouveau souffle à une histoire épuisée par la routine. Même avec des enfants, il est possible de trouver un compromis permettant au couple de perdurer tout en préservant l'indépendance de chacun.

Source : Etude "La Famille à distance" de l'Institut national d'études démographiques (Ined).

