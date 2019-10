Les patates, la recette pour booster ses performances sportives ?

Les gels glucidiques sont connus pour favoriser l’effort lors d’une séance d’entraînement cardio. Mais d’après une nouvelle étude parue dans le Journal of Applied Physiology manger des patates permettrait d'obtenir des résultats similaires.

"Les pommes de terre sont une alternative prometteuse pour les athlètes parce qu'elles représentent une source d'hydrates de carbone rentable, riche en nutriments et en aliments complets. De plus, ils servent de carburant de course savoureux en comparaison avec les gels (glucidiques) très sucrés", affirment les auteurs de l’étude.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont travaillé sur un petit échantillon de 12 participants en bonne santé, qui parcourent en moyenne 267 kilomètres par semaine à bicyclette. Tous s'entraînaient depuis des années. Pour se qualifier pour les essais, les cyclistes devaient atteindre un seuil spécifique de condition physique aérobique et compléter un défi cycliste de 120 minutes, suivi d'une épreuve contre-la-montre.

Des performances élevées

Les participants ont été répartis au hasard en trois groupes. Chacun d'entre eux devait se plier à une condition alimentaire spécifique : ne consommer que de l'eau, prendre un gel glucidique disponible dans le commerce, ou bien ingérer la même quantité de glucides en mangeant des pommes de terre.

Tout au long de l'exercice, l'équipe a mesuré la glycémie, la température corporelle centrale, l'intensité de l'exercice, la vidange gastrique et les symptômes gastro-intestinaux des participants. Les scientifiques ont également mesuré dans le sang des participants les concentrations de lactate, un marqueur métabolique de l'exercice intense.

Ballonnements, douleurs et flatulences

"Nous n'avons constaté aucune différence entre les performances des cyclistes qui ont obtenu leurs glucides en ingérant des pommes de terre ou des gels aux quantités recommandées d'environ 60 grammes par heure pendant les expériences. Ces deux groupes ont constaté une amélioration significative de la performance comparé à ceux qui n'ont consommé que de l'eau", affirme Nicholas Burd, professeur à l’université de l’Illinois qui a supervisé l’étude.



L'étude précise toutefois que volontaires qui ont consommé des pommes de terre ont présenté beaucoup plus de ballonnements gastro-intestinaux, de douleurs et de flatulences que les deux autres groupes. "Cela peut s'expliquer par le volume plus important de pommes de terre nécessaire pour que le glucose fourni par les gels corresponde à celui du glucose", suppute le Pr Burd.