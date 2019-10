Kaatsu : les bienfaits des exercices pour les douleurs lombaires seraient surestimés

Les lombalgies sont largement répandues dans le monde. Cette maladie détériore la qualité de vie de ceux qui en souffrent, et l’exercice peut être une solution pour soulager ces douleurs. Récemment, un type particulier d'exercice, connu sous le nom de Kaatsu, a gagné en popularité.

Il s’agit d’entraînement qui limite la circulation sanguine sur certains groupes musculaires. Lorsque l'apport d'oxygène de ces groupes musculaires en exercice est épuisé, les cellules musculaires produisent de l’énergie de manière anaérobie, c’est-à-dire sans oxygène. Le but derrière cette pratique, c’est d’augmenter le stress métabolique afin d’accroître le gain musculaire.

Si le Kaatsu se démocratise chez les bodybuilders, une étude publiée en septembre dans le magazine Medicine and Science in Sports and Exercise, remet en question des bénéfices.

Exercices anaérobies et force musculaire

Brian Clark, professeur de neuroscience à l’Heritage College of Osteopathic Medicine de l’université de l’Ohio, s’est penché sur cette discipline. Le Kaatsu réduit le flux sanguin vers le groupe musculaire qui fait l'objet de l'exercice.

Certaines études indiquent que les bénéfices profitent également à d'autres muscles qui ne sont pas sollicités, et que des processus hormonaux renforçaient l'effet des exercices aérobies sur d'autres muscles. L’équipe de chercheurs a essayé d'analyser si cela améliorerait les séances d'entraînement légères et aérobie sur les muscles extenseurs du tronc qui sont affectés de manière négative chez les personnes souffrant de lombalgies.

Pour cela, ils ont comparé les effets des exercices aérobies sur les muscles extenseurs du tronc d'adultes de 30 ans, avec et sans séance préalable immédiate de Kaatsu. Contrairement aux résultats positifs des précédentes recherches, les chercheurs n'ont constaté aucune différence significative. Pour ce cas précis, ils ont effectué des mesures de contrôle rigoureuses, absentes des recherches antérieures, afin de minimiser les biais. Par ailleurs, l'équipe composée d'évaluateurs, d'analystes de données et de statisticiens ne savait pas si les données étudiées provenaient du groupe test ou du groupe témoin.

D’autres options sont possibles pour soigner les lombalgies

Quelles sont les options offertes aux personnes souffrant de lombalgie, mais réticentes à subir une intervention chirurgicale ? Tout d'abord, la correction de la posture pourrait contribuer grandement à soulager les maux de dos. Les étirements légers et les exercices de flexibilité comme le yoga et le tai-chi (seulement sous supervision) sont également connus pour aider à renforcer les muscles du tronc par des mouvements doux. De même, les exercices aérobies comme la marche sont d'excellentes mesures préventives. De plus, les personnes souffrant de lombalgie chronique doivent savoir si leur alimentation cause ou aggrave l'inflammation. Le maintien d'un poids santé est important. Des analgésiques peuvent être pris, mais ils ne sont pas recommandés pour une utilisation prolongée en raison des possibles effets secondaires.