États-Unis : 26 décès sont liés à la cigarette électronique

La cigarette électronique fait de plus en plus de victimes aux États-Unis. Le bilan passe de 18 à 26 décès liés à l’utilisation de ces machines. Les autorités de santé américaines affirment que la plupart des personnes malades plaçaient des liquides à base de cannabis dans leurs appareils.

To date, national and state data suggest that products containing THC are linked to most of the cases and play a major role in the outbreak. CDC recommends that people not use e-cigarette, or vaping, products that contain THC. https://t.co/Up9vkLXjSS