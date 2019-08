Le jeûne tous les deux jours, une bonne alternative à la restriction calorique continue

Réduction de la masse graisseuse du ventre, abaissement des niveaux de cholestérol et d'autres effets positifs pour la santé ont été démontrés par une étude sur le jeûne strict sur deux jours, la plus grande réalisée à ce jour dont les résultats viennent d'être rapportés dans la revue Cell Metabolism.

Les participants ont alterné 36 heures d'apport zéro en calories et 12 heures d'alimentation sans limite durant quatre semaines. "Dans l'ensemble, ces personnes ont atteint une restriction calorique moyenne d'environ 35% et ont perdu en moyenne 3,5 kilos", souligne Harald Sourij, professeur à l'université de médecine de Graz en Autriche.

Alterner 36 heures de jeûne et 12 heures d'alimentation sans limite

Dans cet essai contrôlé randomisé, 60 participants -tous d'un poids normal, en bonne santé et vivant normalement leur vie quotidienne- ont été inscrits pendant quatre semaines et répartis de façon aléatoire dans deux groupes, l'un contraint d'alterner 36 heures de jeûne et 12 heures d'alimentation sans limite, l'autre pouvant manger autant que souhaité.

Pour s'assurer que les personnes du groupe contraint ne prenaient pas de calories pendant les périodes de jeûne, elles ont fait l'objet d'une surveillance continue de leur glycémie et ont été invitées à remplir un journal indiquant les périodes de jeûne.

"Les participants compensaient une partie des calories perdues mais pas toutes"

De plus, les chercheurs ont étudié un groupe de 30 personnes qui avaient déjà pratiqué durant plus de 6 mois le jeûne tous les deux jours, l'objectif étant avec ce groupe d'examiner la sécurité à long terme de cette pratique.

"Nous avons constaté qu'en moyenne, pendant les 12 heures où ils pouvaient manger normalement, les participants du groupe contraint compensaient une partie des calories perdues lors du jeûne, mais pas toutes", raconte Harald Sourij.

Les effets biologiques

Dans ce groupe, les chercheurs ont découvert plusieurs effets biologique du régime imposé:

- Ils avaient une régulation négative des acides aminés (il a été démontré chez les rongeurs que cette réduction des acides aminés prolonge leur durée de vie).

- Ils présentaient des taux réduits de slCAM-1, un marqueur lié à une maladie et à une inflammation associées à l'âge.

- Ils avaient abaissé les niveaux de cholestérol.

- Ils avaient enregistré une réduction de la graisse du ventre.

Si les effets bénéfiques comparés de ce type de régime par rapport à ceux de la restriction calorique continue (la limitation permanente de l'apport calorique) ne sont pas encore tout à fait éclaircis, "l'élément le plus intéressant du jeûne strict sur deux jours est qu'il n'exige pas que les participants comptent leurs repas et leurs calories ... ils ne mangent rien pendant la journée !", souligne Thomas Pieber, responsable du département d'endocrinologie à l'université de Graz.

Stabilité de la fonction immunitaire

Les chercheurs soulignent par ailleurs d'autres avantages de ce type de jeûne par rapport à la restriction calorique continue: "Des études antérieures ont suggéré que les régimes hypocaloriques peuvent entraîner de la malnutrition et une diminution de la fonction immunitaire, alors qu'après 6 mois de jeûne tous les deux jours, la fonction immunitaire chez les participants semblait être stable".

Mais les auteurs de cette étude déclarent que, malgré ses avantages, ils ne recommandent pas ce jeûne tous les deux jours comme programme général de nutrition pour tout le monde. "Nous pensons que le fait de perdre du poids est un bon régime pendant quelques mois pour les personnes obèses, cependant des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir les appliquer dans la pratique quotidienne", précisent-ils.