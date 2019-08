Cancer du poumon : le processus de développement des tumeurs identifié

Mieux comprendre le cancer pour mieux le soigner : tel est l’objectif de nombreux chercheurs. Aux Etats-Unis, une équipe apporte un nouvel éclairage sur le cancer du poumon. D’après leurs résultats parus dans eLife, deux mutations génétiques coordonnées provoqueraient le développement de tumeurs malignes.

Trois molécules impliquées

Le cancer du poumon peut prendre différentes formes, la principale est l’adénocarcinome pulmonaire. Dans 75% des cas, la tumeur est due à des mutations touchant deux mécanismes nécessaires à la croissance cellulaire : ceux concernant la protéine PI3-kinase et la voie MAP kinase. Grâce à des essais sur des souris génétiquement modifiées, les chercheurs ont découvert que les deux mutations génétiques coordonnées sont la cause de la croissance de la tumeur. "Les deux mutations coopèrent pour encourager la croissance des tumeurs malignes", explique Ed Van Veen, directeur de la recherche. Ils ont également découvert qu’une troisième molécule jouait un rôle dans le développement de la tumeur : PGC1?. Cette dernière est à l’origine de la coordination des deux protéines, et elle modifie les cellules pulmonaires afin de leur faire perdre leurs caractéristiques, ce qui participe à la progression de la tumeur.

L’espoir de nouveaux traitements

Avec ces résultats, l’équipe souhaite mettre au point de nouveaux médicaments contre le cancer du poumon. "Comme MAP-kinase et PI3-kinase sont toutes les deux déjà ciblées par des thérapies en cours d'essai, précise Martin McMahon, co-auteur, cette étude pourrait influer sur l'utilisation de nouveaux médicaments dans les études cliniques." Près de 45 000 nouveaux cas sont détectés en France chaque année. En 2018, plus de 33 000 personnes en sont décédées.