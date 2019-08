États-Unis : un garçon de six ans n’a jamais pu manger à cause d’une maladie digestive extrêmement rare

Il est le seul cas connu dans le monde. Cohen Bramlee, un Américain âgé de 6 ans, souffre d’une maladie digestive qui l’empêche de s’alimenter correctement. Il doit prochainement subir une opération qui pourrait peut-être enfin lui permettre de manger.

6-Year-Old Boy Has a Disease So Rare, He May Be the First to Have It #SuperHeroCohen https://t.co/6dYFwbd23O