Touchée par une maladie rare, cette femme ne peut plus entendre les hommes

Rapportée par le Daily Mail, l'histoire insolite de cette femme que le quotidien nomme Madame Chen est très sérieuse. Victime de nausées et de bourdonnements dans les oreilles, cette dernière s'est aperçue un soir qu'elle n'entendait plus la voix de son mari.

Domiciliée dans la ville de Xiamen, sur la côte est de la Chine, Madame Chen s'est rendue en urgence dans l'hôpital le plus proche et a rapidement pris conscience qu'elle n'entendait plus la voix de tous les hommes qui l'entouraient, alors qu'elle n'avait aucun problème à entendre les femmes. Une maladie rare, communément appelée "perte auditive en pente de ski inverse".

Les origines de cette maladie sont méconnues

Précisément, ce phénomène se caractérise par une baisse d’audition lors de fréquences graves comme les voix masculines, alors que les fréquences aiguës que l'on retrouve dans les voix féminines sont épargnées. Les origines de cette maladie restent encore méconnues, mais un travail de recherche publié en 2012 par un étudiant de l'Université de Lorraine affirme que les plus répandues sont la maladie de Ménière (qui infecte l'oreille interne et provoque vertiges rotatoires, acouphènes et surdité de perception) ainsi que les mutations génétiques. "Il existe également des cas sporadiques de surdité isolée sans cause connue", précise l'auteur de la recherche.

Le Kresge Hearing Research Institute, aux Etats-Unis, explique que la maladie peut également se manifester à cause de la dysplasie de Mondini (malformation cochléaire), une perte soudaine de l'audition, des infections virales, une insuffisance rénale ou après une anesthésie rachidienne.

Ce type de surdité est si rare que tous les médecins ne connaissent pas son existence, ce qui rend son diagnostic difficile. Dans le cas de Madame Chen, les raisons demeurent inconnues. Interviewé par le journal britannique, son médecin Lin Xiaoqing indique que le stress et la fatigue cumulés par la patiente ces derniers mois pourraient avoir joué un rôle, sans toutefois en avoir la certitude. L'histoire ne dit pas si Madame Chen a recouvert l'intégralité de son ouïe, ni la science si elle le pourra un jour. En attendant, Madame Chen devra se faire appareiller pour de nouveau entendre les voix graves.