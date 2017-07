10 % des jeunes Français entendent mal

Or la perte auditive est un facteur de risque pour la santé à long terme, et de perte de qualité de vie. Chez les jeunes, elle est par exemple associée à des effets néfastes sur l’apprentissage et l’éducation.

En France, 5 millions de personnes sont malentendantes, et autant souffrent d’acouphènes, d’après Santé publique France. Et chez les jeunes, 10 % présentent une perte auditive pathologique.

Les recommandations restent donc les mêmes : écouter sa musique à un volume et une durée raisonnables. Rien ne sert de monter le volume de manière excessive : les écouteurs perdent en général de leur qualité de restitution au-delà d’un certain volume. Et l’excuse « Je ne me rendais pas compte que j’écoutais aussi fort » ne tient plus : les smartphones sont équipés de limiteurs de volume.