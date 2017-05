100 décibels maximum

En France, la pollution sonore est soumise à une réglementation afin de protéger la population. Sur le lieu de travail, le bruit ne doit pas dépasser 80 décibels. Au-delà de ce seuil, un risque de lésions existe. En effet, le tympan et les trois osselets situés dans chaque oreille vibrent lorsque le son pénètre dans le conduit. Cette vibration est transmise au liquide de la cochlée puis aux cellules ciliées, qui activent le nerf auditif.

Plus l’onde sonore est élevée, plus les cellules ciliées sont soumises à de forts mouvements, ce qui les endommage. A court terme, cela peut provoquer des acouphènes mais aussi une hypersensibilité au bruit. Sur des durées plus longues, une surdité peut se développer.

Des critères ont donc été fixés en fonction des risques. Entre 80 et 90 décibels, les risques n’existent que dans le cadre d’une exposition de longue durée. Jusqu’à 115 décibels, les lésions augmentent en fonction du bruit. Les professionnels qui utilisent un marteau-piqueur ou une tronçonneuse, par exemple, doivent porter des casques anti-bruit. C’est aussi pour cela que, sur les baladeurs, le niveau est limité à 100 décibels. Au-delà du seuil de 115 décibels, les dégâts sur l’audition sont immédiats. Ce niveau très élevé correspond à celui émis par un coup de fusil ou le décollage d’un avion.