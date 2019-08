Alzheimer : un test sanguin permet de détecter la maladie 20 ans avant qu’elle ne se déclare

Perte de mémoire, démence, et dépendance. Il est important de dépister tôt la maladie d’Alzheimer. Si elle progresse, cette maladie neuro-dégénérative peut devenir invalidante et aucun traitement n’est possible. Aujourd’hui, on dépiste la maladie grâce à un IRM. Mais cette technique est coûteuse et prend du temps.

Des scientifiques américains, de l’université de Washington à Saint Louis, ont peut être réalisé une avancée majeure dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Ainsi, ils ont développé un test sanguin permettant de détecter la maladie, 20 ans avant qu’elle ne se déclare. L’étude est publiée dans la revue Neurology.

Un test fiable à 94% s’il n’est pas utilisé seul

"Nous pourrions potentiellement examiner des milliers de personnes par mois", se félicite Randall Bateman, l’un des principaux auteurs de l’étude dans les colonnes du journal britannique The Guardian. "Cela nous permettra de trouver un traitement plus rapidement et d’avoir un énorme impact sur le coût de la maladie, ainsi que sur la souffrance qu’elle engendre."

Ce test sanguin permet de mesurer la présence de la protéine bêta-amyloïde. Cette dernière est un réel indicateur de la maladie, car ces agrégats sont détectables jusqu’à vingt ans avant que la maladie ne se déclare.

Cependant, les chercheurs estiment la fiabilité de ce test sanguin à 88%. Pour le rendre plus précis, il faut l’associer à d’autres indicateurs, comme l’âge ou la variation génétique. C’est en associant ces éléments que les chercheurs sont parvenus à une fiabilité de 94%.

Aujourd’hui en France, 850 000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer. D’ici 2030, le cap des deux millions pourrait être atteint.