Cigarettes trafiquées : 6 jeunes intoxiqués par une drogue très puissante à Roanne

La psychose s’installe. Dans la ville de Roanne (Loire), en l’espace de quatre jours, six jeunes ont été hospitalisés après avoir fumé une cigarette trafiquée offerte dans la rue par un inconnu. Tous ont perdu connaissance et se sont fait dérober leurs effets personnels.

Jordan fait partie des victimes de ce genre nouveau de vol. Interviewé par France Info, le jeune homme de 17 ans raconte avoir été abordé par des inconnus dimanche soir alors qu’il se trouvait avec un ami dans un square de la ville. L’un d’eux leur a offert une cigarette. "J’ai dû prendre seulement deux taffes et mon ami en a pris deux ou trois également. En même pas dix secondes, ma vue commence à se voiler. Ensuite, j’ai fait un black-out." L’ami de Jordan, qui est resté conscient, a pu alerter les passants. Leurs téléphones ont été volés.

"Je mangeais des cailloux"

Le site France Bleu Saint-Etienne Loire rapporte que les deux victimes ont été retrouvées l’une dans un état apathique, l’autre dans un état de violence. "Je mangeais des cailloux", raconte Jordan. Une autre victime a tenté d’attaquer un pompier venu la secourir.

Mercredi 31 juillet, une nouvelle victime a été hospitalisée dans un état similaire. "On comptabilise depuis samedi quatre faits distincts sur Roanne et Le Coteau qui ont fait six victimes en quatre jours", a déclaré à l’AFP le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini, cité par Le Monde.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Roanne pour "vols aggravés avec violence et en réunion et par l’administration de substances nuisibles".

Une drogue 400 fois plus puissante que du cannabis

"Pour identifier le produit en cause, des analyses sont en cours à partir de résidus de mégots récupérés et d’analyses sanguines des victimes", a précisé le parquet. Les premiers résultats montrent la présence de tabac sur lequel aurait été vaporisé un psychotrope de synthèse, jusqu’à 400 fois plus puissant que le cannabis.

En attendant d’arrêter les responsables, probablement affiliés à la délinquance locale, la police appelle à la prudence. "J'invite l'ensemble des jeunes qui seraient abordés de cette manière à refuser toute cigarette, ou en tout cas de ne pas partager de cigarette avec des inconnus", a déclaré Abdelkrim Grini au micro de France Bleu Saint-Étienne-Loire.

Un appel à la vigilance a aussi été lancé sur les réseaux sociaux.

Dimanche 28 juillet à 23h00 à @VilledeRoanne deux adolescents sont abordés par des jeunes leur proposant des cigarettes visiblement trafiquées. Après perte de connaissance, les victimes étaient "dépouillées"du ???? . Toute précaution à prendre sur ce type de faits, composer le 17. pic.twitter.com/O8n3PAE8SE — Police Nationale 42 (@PoliceNat42) July 30, 2019