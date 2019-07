Cancer : des micro-robots capables de traiter les tumeurs

Les nouvelles technologies sont des outils précieux pour les médecins. Au sein du California Institute of Technology, des chercheurs ont mis au point des micro-robots capables de soigner les tumeurs.

Des outils précis

"Le concept de micro-robot est vraiment intéressant, souligne Lihong Wang, professeur d’ingénierie médicale et électrique au sein du California Institute of Technology, car cela permet de placer la micro-machine exactement là où on en a besoin. Cela peut être pour déposer des médicaments ou pour réaliser une micro-chirurgie." L’outil développé par le chercheur et son assistant permet de traiter les tumeurs présentes dans le tube digestif.

Une machine composée de plusieurs couches

Le micro-robot a une forme ronde et est composé de plusieurs couches. Le magnésium est la principale matière utilisée pour le fabriquer, avec l’or et le parylène, qui recouvrent la machine. Le médicament est ensuite inséré à l’intérieur. Pour diriger le micro-robot, les chercheurs ont utilisé de la lumière laser infrarouge. La technique permet d’obtenir une imagerie de l’intérieur du corps, et de l’envoyer vers un ordinateur relié. À l’approche de la tumeur, l’activation du laser par vague permet de réchauffer le micro-robot qui va libérer les médicaments, seulement protégés par une capsule de cire.

Pour l’heure, les tests réalisés sur des animaux montrent que la technique est efficace, mais les chercheurs doivent encore poursuivre leurs essais.

Faire rétrécir les tumeurs

D’autres recherches s’intéressent à ce type de technologies appliquées à la médecine. En 2018, des chercheurs sont parvenus à programmer des nanorobots pour faire rétrécir des tumeurs chez des rongeurs. Les mini-machines sont capables de bloquer la circulation sanguine autour de la tumeur sans que cela n’ait d’impact sur le fonctionnement des autres organes.