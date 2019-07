Cancer : un nouveau médicament cible plusieurs types de tumeurs

C'est peut-être une cible prometteuse pour vaincre plusieurs types de tumeurs cancéreuses. Des chercheurs de San Diego en Californie ont identifié une enzyme qui favorise la croissance incontrôlée des tumeurs. Ils sont parvenus, chez la souris, à désactiver cette enzyme et ont observé une diminution des tumeurs.

"Les cancers se caractérisent non seulement par des modifications majeures de leurs génomes mais également par de profonds changements dans la manière dont ils absorbent et utilisent les nutriments pour favoriser une croissance tumorale rapide", explique un des auteurs de cette étude qui a été publiée dans Cell Metabolism.

Une enzyme qui joue un rôle clé dans la croissance tumorale

Les chercheurs ont identifié une enzyme appelée LPCAT1 qui joue un rôle clé dans la croissance tumorale en agissant sur la membrane plasmique des cellules cancéreuses.

Sans cette enzyme, les tumeurs ne peuvent pas survivre. Et lorsque les chercheurs ont génétiquement appauvri LPCAT1 dans de nombreux types de cancer chez la souris, notamment les glioblastomes meurtriers (cerveau) et un cancer du poumon agressif, les tumeurs malignes ont considérablement diminué et les temps de survie se sont améliorés.

Une nouvelle cible de médicaments

Ces résultats suggèrent que LPCAT1 pourrait être une nouvelle cible de médicaments dans la prise en charge d'une grande variété de types de cancer.

"Les avancées dans le séquençage de l'ADN ont amélioré notre compréhension des bases moléculaires du cancer. Il reste à comprendre comment les altérations génétiques dans les tumeurs modifient le comportement des cellules cancéreuses, ce qui permettrait de traiter plus efficacement les patients", précise Paul S. Mischel, principal auteur de cette étude.