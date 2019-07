Cet été, attention au parasite de la cryptosporidiose dans les piscines

Attention, c’est la maladie que l'on peut facilement contracter en été : la cryptosporidiose, causée par un parasite pouvant survivre plusieurs jours dans les eaux chlorées, provoque de fortes diarrhées.

Selon une récente étude du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le nombre d'épidémies de cette maladie a augmenté en moyenne de 13% par an entre 2009 et 2017. Sur cette période, on dénombre 444 épidémies de cryptosporidiose et 7 465 cas confirmés aux Etats-Unis. Une personne est décédée des suites de cette maladie.

Les épidémies enregistrées sont imputables à 35% à des piscines, des pataugeoires ou des parcs aquatiques, 15% à un contact avec du bétail, 13% à un contact avec des enfants dans des structures de garde et 3% à cause de lait entier ou de cidre de pomme.

Très dangereux pour les jeunes enfants

"Les jeunes enfants peuvent tomber gravement malades et répandre facilement le parasite Crypto, explique Michele Hlavsa au sein du CDC. Ils ne savent pas bien utiliser les toilettes et se laver les mains ou alors sont en train d’apprendre à le faire. En tant que parents, nous pouvons prendre des mesures pour que nos enfants restent propres dans l’eau, au contact d’animaux ou dans des structures de garde."

Le parasite Crypto est un adversaire de taille : il a une carapace épaisse et peut survivre plusieurs jours dans l’eau chlorée. Il est aussi très agressif : la diarrhée qu’il provoque peut durer jusqu’à trois semaines.

Si vous ou votre enfant êtes atteint de diarrhée, les conseils du CDC sont de ne pas fréquenter de parcs aquatiques ou de piscines. Il faut également éviter d’avaler l’eau des piscines. Lorsqu’un enfant se sent mal, il doit rester à la maison et être tenu à l’écart des structures de garde. Si vous entrez en contact avec des animaux, prenez bien soin de vous lavez les mains avec de l’eau et du savon et de laisser vos chaussures sur le pas de votre porte. Concernant le lait et le cidre, faites en sorte d’acheter des produits pasteurisés.