Des enfants brûlés par des feuilles de figuier, hausse du nombre de cas de cancer et Vincent Lambert

Charente-Maritime : des enfants brûlés au deuxième degré par des feuilles de figuier

Lors d'une sortie scolaire du côté de l'Ile d'Aix basée sur la découverte, des élèves de CP et CE1 qui s'amusaient à imiter un restaurant sous un figuier, ont été transportés aux urgences de l’hôpital de Rochefort et de La Rochelle, rapporte Sud Ouest. Les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ramassaient des figues au sol, les pressaient et se servaient des feuilles comme vaisselle. Parfois à l'ombre, parfois au soleil, ils jouaient sous la supervision de leur maîtresse et des parents accompagnateurs. Mais le lendemain, un premier élève a été conduit aux urgences, suivi de 6 autres enfants. Tous avaient les mains et les avant-bras enflés et couverts de cloques. Les trois plus atteints, explique le quotidien, avaient du mal à plier les doigts... Pour lire la suite, cliquez ici.

Le nombre de cas de cancer en forte augmentation depuis 1990

En 2018, on estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancers (respectivement 54 % chez l’homme, 46 % chez la femme) et à 157 400 le nombre de décès par cancer (57 % chez l’homme, 43 % chez la femme). Ces chiffres sont une première depuis vingt ans et ils sont préoccupants. Ils sont tirés d’un rapport rendu public ce mardi 2 juillet. Réalisé par Santé publique France et l’Institut national du Cancer (INCa), ils montrent une augmentation du risque global de cancer en France métropolitaine, tant chez les femmes que chez les hommes, en partie du fait de facteurs de risques évitables. Toutefois, les données recueillies montrent une baisse relative de la mortalité tous cancers confondus, de manière plus prononcée chez l’homme (-1,8 % par an) que chez la femme (-0,8 % par an). Pour en savoir plus, cliquez ici.

Vincent Lambert : son médecin annonce un nouvel arrêt des soins

Le dr Sanchez, médecin de Vincent Lambert au CHU de Reims, a annoncé l'arrêt des traitements ce mardi. Une décision controversée, maintes fois repoussée, mais soutenue par la Cour de Cassation, la plus haute juridiction judiciaire en France. Le médecin en appelle "à la responsabilité de chacun" afin que "l’accompagnement de M. Vincent Lambert soit le plus paisible, intime et personnel possible", dans un mail consulté par l'AFP. La question de l'avenir de Vincent Lambert, tétraplégique depuis un accident de la route survenu en 2008, a divisé les membres de sa famille avec d'un côté ses parents, opposés à l'arrêt des traitements, et de l'autre sa femme, une partie de ses frères et soeurs ainsi que son neveu qui souhaitent sa délivrance. Plus d'informations dans notre article.