Charente-Maritime : des enfants brûlés au deuxième degré par des feuilles de figuier

Lors d'une sortie scolaire du côté de l'Ile d'Aix basée sur la découverte, des élèves de CP et CE1 qui s'amusaient à imiter un restaurant sous un figuier, ont été transportés aux urgences de l’hôpital de Rochefort et de La Rochelle, rapporte Sud Ouest.

Les mains et les avants-bras couverts de cloques

Les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ramassaient des figues au sol, les pressaient et se servaient des feuilles comme vaisselle. Parfois à l'ombre, parfois au soleil, ils jouaient sous la supervision de leur maîtresse et des parents accompagnateurs. Mais le lendemain, un premier élève a été conduit aux urgences, suivi de 6 autres enfants.

Tous avaient les mains et les avant-bras enflés et couverts de cloques. Les trois plus atteints, explique le quotidien, avaient du mal à plier les doigts. Le diagnostic est posé : les enfants souffrent de brûlures eu deuxième degré.

Des précautions à suivre pendant 2 ans

Plus précisément, les petits ont souffert d'une phytophotodermatose, une réaction cutanée consécutive à une exposition solaire après un contact avec certains végétaux. Dans le cas présent, c'est la sève de figuier, cumulée à l'exposition au soleil, qui est à l'origine des brûlures.

Les enfants les plus touchés ont passé trois jours en soins pédiatriques. Tous ont été placés sous antibiotiques et eu les mains bandées ou couvertes de pansements double peau. Certains ont dû rester chez eux pendant trois semaines. Finalement tous de retour en classe, les enfants les plus touchés sont tout de même obligés e porter des gants anti-UV, des pansements et d'appliquer de la crème solaire. Des précautions qu'ils devront suivre pendant encore deux ans.