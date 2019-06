Canicule, Androcur et l'impact du sommeil sur la qualité du sperme

Canicule : la pollution de l'air augmente la tension artérielle

La pollution de l'air, couplée à la vie en appartement, augmente le risque d'hypertension, donc de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète de type 2, d'après une nouvelle étude parue dans le Journal of Public Health. Les chercheurs ont étudié les associations entre une exposition à long terme à la pollution de l'air ambiant et le développement de l'hypertension. Ces données ont été évaluées chez des personnes vivant soit dans des maisons, soit dans des immeubles de Kaunas, une petite ville de Lituanie. Leurs résultats indiquent que les niveaux de pollution atmosphérique supérieurs à la médiane sont associés à un risque plus élevé d'hypertension, mais seulement pour les personnes vivant dans des immeubles...

Androcur : des patientes atteintes de tumeurs graves longtemps après l’arrêt du traitement

Une nouvelle étude confirme les inquiétudes autour du médicament Androcur. Menée par le centre régional de pharmacovigilance de Fernand-Widal à Paris, elle révèle que 4 femmes ont été atteintes de tumeurs intracrâniennes graves pendant leur grossesse, plusieurs années après avoir arrêté de prendre le médicament. "La survenue et la sévérité de ces quatre cas pose la question de la conduite à tenir chez les femmes envisageant une grossesse suite à un traitement par Androcur ou un de ses génériques", indique l'Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM).

Fertilité : se coucher tôt améliore la qualité du sperme

Dormir est bon pour la santé, mais aussi pour la fertilité ! Des chercheurs de l'université Aarhus au Danemark montrent que dormir tôt et longtemps permet d'avoir un sperme de meilleure qualité. Leurs résultats ont été présentés lors du Congrès de la société européenne pour la reproduction humaine et l'embryologie (ESHRE) et rapportés par le média britannique The Independent. Une centaine d'hommes se sont portés volontaires pour l'étude : la majorité d'entre eux avait un sperme de faible qualité, les autres un sperme de bonne qualité. Les chercheurs se sont intéressés à leurs habitudes de sommeil. Les hommes qui se couchent de bonne heure, avant 22h30, ont 4 fois plus de chances d'avoir un sperme de bonne qualité par rapport à ceux qui se couchent après 23h30...