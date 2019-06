Pour préserver votre vue, faites-vous dépister aux journées de la macula

Un dépistage pour vous sauver la vue ! C’est ce que souhaite faire comprendre l’Institut d’Education médicale et de prévention pendant les trois jours des Journées de la macula. Trois maladies seront particulièrement mises en avant comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), qui est la première cause de cécité chez les personnes de plus de 50 ans en France, la neuropathie diabétique, une complication du diabète, et la maculopathie myopique provoquée par un étirement de la rétine.

Contrairement aux idées reçues, le dépistage de ces maladies est simple, rapide et indolore. Il consiste en un examen du fond d’œil, qui permet d’observer les structures de l’œil situées à l’arrière du cristallin. L’examen ne dure que 5 à 10 minutes et n’est pas douloureux. Plus aucune raison donc de ne pas aller se faire dépister !

La macula, zone centrale de la rétine

La macula est une région circulaire dans la partie centrale de la rétine. Elle est responsable de la vision centrale, fine et précise, qui permet la lecture et la reconnaissance des détails. Dans les cas de DMLA, par exemple, on assiste à une détérioration des cellules sensorielles de la macula. Seule la vision centrale est donc touchée, la vision périphérique étant conservée. La DMLA n’est pas responsable d’une cécité totale.

Dans le cas d’une neuropathie (ou rétinopathie) diabétique, la macula s’épaissit, provoquant un œdème maculaire (c’est-à-dire un gonflement de la macula) et une baisse de l’acuité visuelle. La rétinopathie diabétique est une complication grave du diabète qui touche 50% des patients diabétiques de type 2. Pour davantage d’informations sur les journées et les lieux de dépistage, consultez le site www.journees-macula.fr ou téléphonez au 0 800 002 426, service et appel gratuit.