Etats-Unis : deux femmes hospitalisées après avoir voulu aspirer leurs règles avec un aspirateur

Aux Etats-Unis, deux femmes, âgées de 19 et 23 ans, ont tenté d’aspirer leur sang avec un aspirateur pour mettre fin à leurs règles plus tôt. Une très mauvaise idée puisqu’elles ont dû être hospitalisées ! Une infirmière met en garde sur Twitter: "Mesdames… S’il vous plaît, arrêtez d’utiliser votre tuyau d’aspirateur pour mettre fin à vos règles plus tôt", commence-t-elle. "Vous allez finir par aspirer beaucoup plus que du sang !".

Si cette histoire peut prêter à sourire, elle souligne un réel danger. Les aspirateurs, et particulièrement les plus récents, sont très puissants. "Vos règles ont un flux constant qui correspond à ce que votre corps peut tolérer. Une aspiration augmente jusqu’à 1 000 fois ce flux, ce qui peut créer un état de choc", commente l’utilisatrice de Twitter, sous le pseudonyme OdesseyT99.

Ladies... Please stop using your vacuum hose to end your period early. You're gonna wind up sucking out a lot more than blood! There were 2 cases of this so far this week and both women had to be admitted. Just... STOP! ????????