Déremboursement de l'homéopathie, bébés génétiquement modifiés et labels bio

Déremboursement de l'homéopathie : vous êtes plus de 71% à être contre

Pour ou contre le déremboursement de l'homéopathie ? Vous nous avez donné votre avis. Plus de 71,5% d'entre vous êtes contre, estimant que les traitements homéopathiques sont "efficaces", "naturels", "peu couteux", "sans danger" ni "effets secondaires". L'homéopathie est "moins toxique" que les "produits issus de la pétrochimie-chimie et beaucoup moins onéreux, c'est un non sens de s'y attaquer", déclare l'un de nos répondants sous couvert d'anonymat. En effet, si les médicaments homéopathiques sont actuellement pris en charge à hauteur de 30% maximum par la sécurité sociale sur présentation d'une ordonnance, Agnès Buzyn doit recevoir l'avis (consultatif) de la Haute Autorité de Santé ce mercredi sur son bureau pour statuer sur la maintien ou non du remboursement. Plus d'informations dans notre article.

Chine : les bébés génétiquement modifiés présentent une espérance de vie réduite

Nouveau rebondissement dans l’affaire des bébés génétiquement modifiés. Rappelez-vous : en novembre dernier, le chercheur chinois He Jiankui provoquait la colère de la communauté scientifique en révélant avoir réussi à créer deux bébés génétiquement modifiés pour qu’ils soient résistants à la contamination au VIH. Ces deux jumelles, nées de parents dont l’un est séropositif, avaient été créées grâce à la technique des "ciseaux génétiques", dont le nom scientifique est CRISPR-Cas9. Déjà expérimentée chez les animaux, cette technique consiste à enlever et à remplacer des parties indésirables du génome. Plus d'informations ici.

Alimentation bio : attention, les labels ne garantissent pas des produits sans polluants

Peut-on se fier les yeux fermés aux labels quand on souhaite manger des produits de l’agriculture biologique, produits éthiquement et localement ? Non, si l’on en croit 60 millions de consommateurs. Dans un numéro hors-série, le magazine de l’association déplore que certains labels se soient progressivement mués en "argument marketing de poids", au détriment du porte-monnaie des consommateurs. Selon les chiffres révélés ce mardi par l’Agence Bio, 5% des achats alimentaires des Français sont des produits bio. Dans le viseur de l’association : le label français AB (pour "Agriculture Biologique"), qui ne garantit aux consommateurs ni forcément sains, ni produits de manière éthique... Pour lire la suite, cliquez ici.