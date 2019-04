La rougeole à New York, Mediator et le danger des bandes blanchissantes pour les dents

Rougeole : la vaccination devient obligatoire dans certains quartiers de New York

La ville de New York a déclaré l’état d’urgence sanitaire après une épidémie de rougeole dans les communautés juives ultra-orthodoxes de Brooklyn, rapporte le New York Times. La situation est telle que mardi 9 avril, le maire Bill de Blasio a annoncé que la vaccination serait désormais obligatoire dans certains quartiers de la ville afin d'endiguer la maladie. Toutes les personnes "ayant pu être exposées à la rougeole" devront être vaccinées, sous peine d'écoper d'une amende de 1000 dollars. De même, les garderies destinées à cette communauté et les yeshivas, les écoles talmudiques, qui accepteraient des enfants non vaccinés seraient passibles de poursuites pénales et risqueraient une fermeture administrative. On vous en dit plus dans notre article.

Mediator : près de 115 millions d'euros d'indemnisations déjà versés par Servier

Alors que le laboratoire Servier comparaîtra au pénal le 23 septembre prochaine, il affirme sur son site avoir, au 29 mars, déjà dédommagé 3 593 patients à hauteur de 114,7 millions d'euros suite à des problèmes cardiaques provoqués par la prise du Mediator. Une indemnisation record en France dans le domaine médical. Précisément, 326 offres d'indemnisations sont encore en attente d'une réponse des patients (la note pourrait alors monter à 141,3 millions d’euros) et 141 l'ont refusée. Les victimes indemnisées se sont engagées à ne pas témoigner contre Servier, qui sera jugé pour "tromperie sur les risques du produit", "escroquerie", et "homicides et blessures volontaires". Pour lire la suite, cliquez ici.

Dentition : attention, les bandes blanchissantes abîmeraient sérieusement les dents

La quête du sourire parfait peut être dangereuse. Des chercheurs ont découvert que les bandes blanchissantes abîment les dents et publient leurs résultats dans The FASEB Journal. Les bandes blanchissantes font partie des produits vendus sans ordonnance plébiscités par ceux qui veulent éviter le dentiste. Il faut laisser poser pendant un certain temps sur les dents et renouveler l’opération pour les blanchir. Leur action repose sur le peroxyde d’hydrogène qu’elles renferment : il agit sur les molécules qui colorent l’émail. La plupart des études réalisées sur le peroxyde d’hydrogène se sont intéressées à ses conséquences sur l’émail dentaire. Or derrière l’émail externe, il y a une couche de dentine, riche en protéines et en collagène, et au coeur de celle-ci, de la pulpe. Cette nouvelle recherche, réalisée par des chercheurs de l’université de Stockton aux États-Unis, étudie justement l’effet de ces bandes blanchissantes sur la dentine. On vous explique tout dans notre article.