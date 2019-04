Mediator : près de 115 millions d'euros d'indemnisations déjà versés par Servier

Alors que le laboratoire Servier comparaîtra au pénal le 23 septembre prochaine, il affirme sur son site avoir, au 29 mars, déjà dédommagé 3 593 patients à hauteur de 114,7 millions d'euros suite à des problèmes cardiaques provoqués par la prise du Mediator. Une indemnisation record en France dans le domaine médical.

Précisément, 326 offres d'indemnisations sont encore en attente d'une réponse des patients (la note pourrait alors monter à 141,3 millions d’euros) et 141 l'ont refusée. Les victimes indemnisées se sont engagées à ne pas témoigner contre Servier, qui sera jugé pour "tromperie sur les risques du produit", "escroquerie", et "homicides et blessures volontaires". Selon le Parisien, certains patients n'ont touché que quelques milliers d'euros, mais d'autres des centaines de milliers d'euros, jusqu'à 1 million d'euros.

"Il est indéniable que des patients ont souffert d'effets indésirables"

Pour rappel, le Mediator était un antidiabétique. Prescrit à plus de 5 millions de personnes pendant 30 ans, il a entraîné des centaines de morts et n'est plus commercialisé depuis 2009. Révélé en 2010 par la pneumologue Irène Frachon avec la sortie de son livre Mediator 150 mg : combien de morts ?, ce scandale sanitaire fait l'objet de plusieurs procédures au civil et au pénal.

"Nous avons pris, dès 2011, l'engagement d'indemniser les victimes, sans attendre l'issue des procédures en justice", a indiqué au Parisien Laurent Boussu, responsable de la cellule d'indemnisation de Servier, qui admet "qu'il est indéniable que des patients ont souffert d'effets indésirables liés à la prise de Mediator. Nous réitérons nos sincères regrets aux patients touchés par ce drame et à leur famille".