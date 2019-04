Cancer du poumon : boire trop de thé ou de café augmenterait le risque

Une récente étude menée par des étudiants américains de l'Université Vanderbilt (Tennessee) et présentée à la convention annuelle de l’Association américaine de recherche sur le cancer, atteste que boire plus de deux tasses de café ou de thé chaque jour augmente le risque de cancer du poumon.

Le tabac, facteur aggravant

Ils ont compilé et étudié les données de 17 études menées sur 1,2 million de personnes originaires des Etats-Unis et d'Asie. Sur une période moyenne de 8,6 ans, plus de 20 500 personnes ont développé un cancer du poumon, la moitié d'entre elles était non-fumeuse. Statistiquement, selon les étudiants, les fumeurs qui boivent deux tasses (ou plus) de café par jour encourent 41% de risques supplémentaires d'avoir un cancer du poumon, comparativement à ceux qui n'en consomment pas. Le risque augmente encore de 15% si le café est décaféiné. Les fumeurs qui boivent deux tasses (ou plus) de thé par jour augmentent eux, leurs risques de 37%.

Les chercheurs pensent que ce n'est pas la caféine qui serait à l'origine du développement du cancer du poumon, mais une étape du processus de torréfaction. Jingjing Zhu, auteur principal de l'étude, précise cependant qu'il ne s'agit que d'une étude observationnelle. D'autres recherches sont nécessaires pour établir un lien de cause à effet. La Dre Julie Fisher, oncologue du Levine Cancer Institute en Caroline du Nord, qui ne faisait pas partie de l'étude, affirme que ces résultats sont "intéressants" et "convaincants", mais estime qu'il ne faut pas tirer de conclusions sur cette base.

Les Français et le café

Selon un sondage Ifop/C10 sorti en octobre 2018, 83% des Français consomment du café (88% des hommes et 79% des femmes). Ils sont 62% à en avaler pendant le petit-déjeuner, 76% sur leur lieu de travail et 40% au restaurant. Les plus de 50 ans en sont les plus friands puisqu'ils sont 92% à en boire.